Ученые: Тексты песен стали проще 29.03.2024, 5:02

Эксперты проанализировали тексты песен, вышедших с 1980 по 2020 год.

Тексты песен на английском языке стали более однообразными и простыми. К такому выводу пришли австрийские и немецкие ученые в ходе недавнего исследования, результаты которого опубликовал журнал Scientific Reports.

Эксперты проанализировали тексты песен пяти самых популярных жанров (рэп, поп, кантри, ритм-н-блюз и рок), вышедших с 1980 по 2020 год.

Данные брали из Genius — это одна из крупнейших в мире коллекций песен и их текстов, а также из сервиса Last.fm, где можно слушать музыку.

При помощи специализированных программ для статистического анализа они сначала изучили более 350 тысяч песен, чтобы узнать, какие тексты присущи разным жанрам. Анализировали лексические, лингвистические и структурные особенности лирики, а также ритм, эмоциональную окраску и сложность текстов.

Затем проследили взаимосвязь между выявленными характеристиками текстов песен, популярностью композиций (учитывали статистику прослушиваний и просмотров текстов) и годом выхода. Также ученые посмотрели, как менялись тексты популярных композиций за этот период в разных жанрах.

Оказалось, что в целом песенные тексты во всех изученных жанрах стали более простыми и легкими для понимания, разнообразие лексики уменьшилось, особенно в рэп- и рок-композициях. Исследователи полагают, что упрощение песен может быть связано с тем, как изменилась манера прослушивания, поскольку сейчас песни часто звучат в качестве музыкального фона.

Также авторы работы заметили, что за изучаемый период песни стали более эмоциональными. Любопытно, что у рэперов в текстах стало больше эмоционально-окрашенных слов и с положительным, и с отрицательным оттенком, в то время как у поп-исполнителей, блюз и кантри певцов тесты стали более негативными. Также ученые отметили, что во всех жанрах стало больше агрессивных слов.