закрыть
29 марта 2024, пятница, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне готовятся к обороне Крыма

  • 29.03.2024, 15:49
Россияне готовятся к обороне Крыма

На оккупированный полуостров перебросили танковый батальон.

Россияне продолжают накапливать бронированную технику в Крыму. Недавно в Евпаторию перебросили около 31 танка. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЭШ».

- Так, по нашей информации, в Евпаторию, не так давно, прибыло около 31-го танка, что говорит нам о переброске целого танкового батальона", - пишет военное движение.

Отмечается, что одному из агентов «АТЕШ» удалось переговорить с офицером подразделения. Выяснилось, что танковый батальон перебросили для усиления крымской группировки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина