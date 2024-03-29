Россияне готовятся к обороне Крыма 29.03.2024, 15:49

На оккупированный полуостров перебросили танковый батальон.

Россияне продолжают накапливать бронированную технику в Крыму. Недавно в Евпаторию перебросили около 31 танка. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЭШ».

- Так, по нашей информации, в Евпаторию, не так давно, прибыло около 31-го танка, что говорит нам о переброске целого танкового батальона", - пишет военное движение.

Отмечается, что одному из агентов «АТЕШ» удалось переговорить с офицером подразделения. Выяснилось, что танковый батальон перебросили для усиления крымской группировки.