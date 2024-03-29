Жители юго-востока Минска жалуются на странный запах 29.03.2024, 15:55

В администрации Ленинского района столицы дали объяснения.

В последние дни жители Лошицы, района Камвольного комбината, окраины Серебрянки обсуждают на форумах неприятный запах и выделяют различные версии его происхождения. «Минск-Новости» обратились за комментарием к первому заместителю главы администрации Ленинского района Валерию Тимошенко.

— Прежде всего отмечу: никаких аварий на системах хозяйственно-фекальной канализации на территории Ленинского района не произошло. Наиболее вероятная причина — начало сельскохозяйственных работ в Минском районе и внесение органических удобрений на полях, расположенных за Минской кольцевой автодорогой со стороны Лошицы. В последние дни ветер приносит эти запахи в жилые кварталы. Это — временные неудобства, — сообщил В. Тимошенко.

Он также обратил внимание на несостоятельность одной из версий, что источником неприятного запаха могут быть очистные сооружения, находящиеся на реконструкции возле ул. Корзюки:

— Эти объекты предназначены для очистки и сброса в реки или водохранилища исключительно дождевой воды.