В Минске из метро эвакуировали людей
- 30.03.2024, 10:16
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На место выехали подразделения МЧС.
Подразделения МЧС выехали по сообщению о задымлении в минском метро на перегоне между станциями Октябрьская и Площадь Ленина.
После прибытия к месту инцидента проводилась эвакуация людей.
По информации Минского метрополитена, 30 марта в 09:35 произошло зажатие тормозных колодок в составе, двигавшемся между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина». Это привело к возникновению дыма и остановке движения составов по Московской линии метро.
«В 09:56 движение поездов было восстановлено, производилась диспетчерская регулировка движения. В настоящее время метро работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.