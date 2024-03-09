Белоруска заполнила анкету, а теперь не может получить вид на жительство в Литве 21 9.03.2024, 12:02

7,670

В чем дело?

Белоруска Людмила Жданюк, которая вышла замуж за литовца и живет в Литве 12 лет, утверждает, что ее лишили постоянного вида на жительство. Причина банальная: ее попросили в анкете ответить на вопрос, какой стране принадлежит Крым – России или Украине – она ответила - России, сообщает delfi.lt.

Жданюк живет с мужем в Друскининкайском районе, в Мичюнай, однако постоянно ездит на родину в Гродно к больной маме и «полностью поддерживает действия России». Сейчас женщина возмущена тем, что ее лишили вида на жительство в Литве.

Людмила рассказала прокремлевским СМИ, что в конце 2023 года она пыталась продлить свой вид на жительство в Литве, ее попросили заполнить анкету.

«В анкете были мои личные данные. В конце – несколько вопросов. Первый звучал так: «Поддерживаете ли вы вторжение России в Украину?», и варианты ответа – «да» или «нет». Промежуточных вариантов нет. Второй вопрос: «Чей Крым?», варианты ответа – «России или Украины». Я сначала отказалась заполнять анкету, но мне сказали, что без нее не примут заявление. Я заполнила, написала, что Крым принадлежит России», - рассказала Людмила.

Позже с ней дважды связались представители Департамента миграции, просили уточнить ответ.

«С 15 ноября решения нет, вида на жительство также нет», – говорит белоруска.

Жданюк пока может находиться в Литве, потому что получила визу на полгода - до июля.