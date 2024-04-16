Лукашенко вернул Беларусь к сохе 5 16.04.2024, 10:19

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Лоск пропаганды против незаблюренной реальности.

Среди тех, кто сегодня пытается понять истинные мотивы Лукашенко, организовавшего кампанию «Космос наш!», встречаются и такие мнения: все это попытка примерить на себя китель Сталина, который, по утверждениям его обожателей, «принял страну в лаптях и с сохой, а передал ее великой ядерной державой», пишет «Салiдарнасць».

Что-то в этом есть. Если вчитаться в пафосные реляции пропаганды, можно легко обнаружить характерные для той мрачной эпохи нотки. Вот лишь один из многих примеров:

— Не только я — вся Беларусь буквально грезила о собственном космонавте, первом в нашей новейшей истории. И по мере развития и укрепления страны, «союзного государства» эта мечта обретала реальные очертания. Главная роль в ее осуществлении, несомненно, за Лукашенко. Александр Григорьевич, пожалуй, как никто подвигал страну к этому — системно и очень грамотно.

Но если спуститься из космических фантазий на грешную землю, то можно увидеть, что кое-где наша страна возвращается к той самой сохе. Как сообщает Радыё Свабода, в одном из хозяйств Гомельщины за долги было отключено электричество в здании правления. В итоге бухгалтер не могла начислить работникам зарплату. Дошло до того, что пришлось просить у сельчан топливо для генератора, чтобы доделать зарплатные ведомости.

И, судя по тому, как обстоят дела во многих сельскохозяйственных предприятиях, вряд ли этот случай единичный.

Организатор первого полета белоруски в космос утверждает, что это — «величайшая победа нашей страны», которую «наш народ заслужил».

И при этом сейчас по всей стране все тот же народ — от работников сельхозпредприятий, до старшеклассников и административных задержанных — собирает по полям камни. А все потому, что кто-то увидел те самые камни в иллюминатор вертолета. И началось.

Камнеуборочная техника? Нет, не слышали. Все, как во времена лаптей и плетей, «добровольно и с песней». А может иначе и не может быть в стране, где один и тот же человек решает, что и где сеять по весне, и кому лететь в космос?