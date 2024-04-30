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«Лукашенко несколько дней приводили в порядок»

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  • 30.04.2024, 12:32
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«Лукашенко несколько дней приводили в порядок»
Фото: Getty Images

Возраст и нервы делают свое дело.

После утомительной сходки Лукашенко несколько дней приводили в порядок, чтобы можно было предъявить публике, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

И без того не самое лучшее здоровье подкосило осознание неизбежности ухода на пенсию, которую, возможно, придется проводить в России, где приходится заранее подготавливать базу.

Расследование показало, как государственная собственность переводится в частную на теневое «управление делами». От нашего квартета добавим, что и до этого собственность на участок, как и другие объекты в России, носит характер условно государственной. Впрочем, как и все «государственное» на территории Беларуси. Другое дело, что следы сделок позволят когда-то это вернуть.

В общем, возраст и нервы делают свое дело. Другой вопрос, что к «итогам» такой деятельности готов только восточный сосед. Запад следит за ситуацией и продолжает наблюдать за разрушением концепции «Беларусь как буфер между цивилизацией и Россией, надеясь, что от нее что-то останется.

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