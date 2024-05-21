США выдвинули ультиматум суду в Гааге в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху 21.05.2024, 8:14

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Биньямин Нетаньяху

Cпикер Палаты представителей предупредил МУС.

США рассмотрят возможность введения санкций против руководства Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, если оно выдаст ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил спикер Палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон.

«МУС не имеет власти ни над Израилем, ни над Соединенными Штатами, и сегодняшнее безосновательное и незаконное решение должно подвергнуться глобальному осуждению. Нельзя позволять международным бюрократам использовать юриспруденцию для узурпации власти в демократических странах, поддерживающих верховенство права», — сказал Джонсон.

Он отметил, что Израиль «ведет справедливую войну за выживание», а МУС «пытается приравнять» израильских чиновников к террористам ХАМАС, учинившим резню 7 октября. «Конгресс рассмотрит все варианты, включая санкции, чтобы наказать МУС и позаботиться о том, чтобы его руководство столкнулось с последствиями, если оно продолжит двигаться в этом направлении», — предупредил Джонсон. Он добавил, что если суду в Гааге будет позволено угрожать израильским лидерам, США «могут стать следующими» целями.

В свою очередь американский президент Джо Байден назвал «возмутительным» требование о выдаче ордера на арест Нетаньяху. «Что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет ничего общего. Мы всегда будем поддерживать Израиль в борьбе с угрозами его безопасности», — подчеркнул он. С похожим заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, который охрактеризовал такое предложение МУС как «позорное».

Выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галланта предложил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. По его мнению, они несут ответственность за «военные преступления и преступления против человечности», совершенные в секторе Газа после нападения ХАМАС на еврейское государство. Помимо прочего Нетаньяху и Галлант обвиняются в «организации голода среди гражданского населения как метода ведения войны», «умышленном нападении на гражданское население», и «жестоком обращении» с мирными палестинцами.

Также Хан просит арестовать трех лидеров ХАМАСа: Яхью Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Ханию. Их прокурор обвиняет в убийствах, истреблении, захвате заложников, пытках, жестоком обращении с пленными и сексуализированном насилии. Решение по запросу Хана должна будет принять коллегия судей МУС.

Нетаньяху назвал «скандальным» запрос прокурора МУС о выдаче ордера на его арест и пообещал, что это «не остановит» Израиль от продолжения операции по ликвидации ХАМАС. В свою очередь президент страны Ицхак Герцог заявил, что действия Карима Хана показывают, что «система международного правосудия находится под угрозой краха». По его мнению, такой «политический шаг» приведет к усилению террористических организаций по всему миру.

«Лидеры ХАМАС — деспотические диктаторы, виновные в массовых убийствах, массовых изнасилованиях и массовых похищениях мужчин, женщин, детей и младенцев. Любая попытка провести параллель между этими ужасными террористами и правительством такой демократической страны, как наша, которое действует на основе права на самооборону в международном праве, возмутительна и не должна предприниматься», — подчеркнул Герцог.