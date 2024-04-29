Лукашенко готовится бежать в Россию? 6 29.04.2024, 8:23

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Диктатор получил огромный участок в самом дорогом месте в РФ.

Гигантский участок в Сочи, принадлежавший Республике Беларусь, продали за бесценок фирмам, связанным лично с Лукашенко. Речь о 1000 сотках земли в Красной Поляне. Более дорогого места в России просто нет. И вот эти 10 гектаров земли, рыночная стоимость которых может достигать 100 миллионов долларов, из собственности белорусского государства переходят во владение компании, за которой стоит «Vector Energy Innovation FZCO», зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.

Расследование об этом выпустили «Белпол» и «Белсат».

Участок площадью 97 248 м² в элитном курортном поселке Красная Поляна в границах Сочи принадлежал Республике Беларусь на праве собственности с 2013 года — его получили после ратификации соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о взаимной передаче в собственность земельных участков. То есть, обменяли на беларусскую территорию. И передали в оперативное управление государственного учреждения «Санаторий Беларусь», входящего в структуру предприятий Управления делами Александра Лукашенко.

18 февраля 2022 года нотариусом Сочинского нотариального округа Ларионовой был удостоверен договор купли-продажи этого участка. От имени продавца договор подписал директор санатория «Беларусь» Геннадий Колесник — выходец из МВД, бывший руководитель Могилевского колледжа Министерства внутренних дел и спортивного общества «Динамо».

Через фирму-прокладку этот участок попала в карман Лукашенко.

По данным расследования, «Комплекс-Инвест» собирается строить в Сочи жилой комплекс «Красная поляна» на три элитных коттеджа площадью более 300 м² каждый, гостиницу, ресторанный комплекс и огромное хозяйское шале площадью 1002 м².

В хозяйском коттедже по проекту помимо прочего есть комната для лыж, баня, кухни для холодных и горячих блюд, рабочий кабинет, несколько спален. На подземном этаже бассейн, бани, служебная комната охраны.

«Он еще в активной стройке, в эксплуатацию еще не введен», — ответили «Белсату» по поводу комплеса в техническом отделе компании «Краснодаргражданпроект».