Белорусским добровольцам полка имени Кастуся Калиновского вручены 24 награды 2 15.05.2024, 16:51

Детали.

Белорусскому полку имени Кастуся Калиновского переданы 24 награды от Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщается на сайте полка.

Медали передали командованию, которое вручит их бойцам. В частности, полк получил 11 медалей «Україна — понад усе!» («Украина превыше всего!»), пять — «За бойові заслуги» («За боевые заслуги»), шесть медалей «За мужність при виконанні спецзавдань» («За отвагу при выполнении специальных задач»). Также двух бойцов батальонов «Літвін», «Волат» и подразделения БПЛА имени Никиты Кривцова наградили «Почетным знаком».

Фамилии награжденных Минобороны Украины в целях безопасности не называют.

Ранее белорусские добровольцы и волонтеры, в том числе и бойцы Полка Калиновского, неоднократно награждались украинскими медалями и орденами, а также наградами Белорусской Народной Республики.