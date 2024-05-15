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Белорусским добровольцам полка имени Кастуся Калиновского вручены 24 награды

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  • 15.05.2024, 16:51
Белорусским добровольцам полка имени Кастуся Калиновского вручены 24 награды

Детали.

Белорусскому полку имени Кастуся Калиновского переданы 24 награды от Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщается на сайте полка.

Медали передали командованию, которое вручит их бойцам. В частности, полк получил 11 медалей «Україна — понад усе!» («Украина превыше всего!»), пять — «За бойові заслуги» («За боевые заслуги»), шесть медалей «За мужність при виконанні спецзавдань» («За отвагу при выполнении специальных задач»). Также двух бойцов батальонов «Літвін», «Волат» и подразделения БПЛА имени Никиты Кривцова наградили «Почетным знаком».

Фамилии награжденных Минобороны Украины в целях безопасности не называют.

Ранее белорусские добровольцы и волонтеры, в том числе и бойцы Полка Калиновского, неоднократно награждались украинскими медалями и орденами, а также наградами Белорусской Народной Республики.

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