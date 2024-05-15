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Украинский спецназ ударил по скоплению оккупантов на Запорожском направлении

  • 15.05.2024, 16:43
  • 1,256
Украинский спецназ ударил по скоплению оккупантов на Запорожском направлении

Также уничтожена техника и склад врага.

Бойцы спецподразделения украинской разведки «Кабул 9» ударили по скоплению личного состава российской армии на Запорожском направлении. Также уничтожена техника и склад врага, сообщили в ГУР.

«Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины «Кабул 9» продолжают испепелять вражескую технику с помощью FPV-дронов и портить настроение российским оккупантам», - говорится в сообщении.

За двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей россиян вошли:

▪ грузовик «Урал» - 2 шт.;

▪ УАЗ «Буханка» - 2 шт.;

▪ БТР – 1 шт.;

▪ Баги – 1 шт.;

▪ склад боеприпасов.

Также был нанесен удар по скоплению личного состава оккупантов.

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