Украинский спецназ ударил по скоплению оккупантов на Запорожском направлении
- 15.05.2024, 16:43
- 1,256
Также уничтожена техника и склад врага.
Бойцы спецподразделения украинской разведки «Кабул 9» ударили по скоплению личного состава российской армии на Запорожском направлении. Также уничтожена техника и склад врага, сообщили в ГУР.
«Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины «Кабул 9» продолжают испепелять вражескую технику с помощью FPV-дронов и портить настроение российским оккупантам», - говорится в сообщении.
За двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей россиян вошли:
▪ грузовик «Урал» - 2 шт.;
▪ УАЗ «Буханка» - 2 шт.;
▪ БТР – 1 шт.;
▪ Баги – 1 шт.;
▪ склад боеприпасов.
Также был нанесен удар по скоплению личного состава оккупантов.