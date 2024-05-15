Военный эксперт: Теперь ВСУ будут бить по российской территории ракетами ATACMS 15.05.2024, 16:59

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Что означают слова Блинкена?

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве, прокомментировал возможность использования Украиной американского оружия по территории РФ:

«Мы четко обозначили свою политику, но это решение, которое должна принять Украина. А мы обеспечим, чтобы Украина имела то вооружение, в котором она нуждается для успеха на поле боя», — заявил он?

Что стоит за словами Блинкена? Это разрешение на удары американским оружием по территории РФ?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к украинскому военному эксперту, директору New Geopolitics Research Network, эксперту Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаилу Самусю:

— Мы уже наносим удары по России. Разрешение касается только американского вооружения. Каждая из сторон считает нужным подчеркнуть, что они против эскалации и не хотят нового конфликта с Россией. Проявляют трусость.

Американской стороне постоянно говорится о том, что нельзя так обращаться с агрессором. Нужно по нему бить всем возможным вооружением. Сейчас идет наступление на Харьковщину, а вся военная инфраструктура, обеспечивающая наступление, находится на территории РФ.

Мы же не будем ждать, пока они зайдут в Украину, чтобы потом их начинать бить. Думаю, что такая аргументация приводится. Поэтому администрация Байдена, хоть и нехотя, но начинает говорить о том, что возможно допустить нанесение ударов американским вооружением по территории России.

На данный момент это ATACMS, HIMARS. Не думаю, что это вызовет какие-то проблемы, если войска начнут наносить удары по российской территории.

— Какие цели теперь могут быть под ударом?

— Обычные военные цели: командные пункты, склады с боеприпасами, аэродромы, базирования систем ПВО, любое скопление личного состава оккупантов.

Могу сказать, что по белорусской территории мы пока не бьем. Но если с территории Беларуси пойдут войска Лукашенко, то мы будем по ней бить. Мы ядерного оружия не боимся.