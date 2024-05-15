Блинкен об ударах по России: Украина сама выбирает тактику 15.05.2024, 15:07

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США не возражают против ударов по РФ.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал возможность использования Украиной американского оружия по территории РФ.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Блинкен уклонился от прямого ответа на уточняющий вопрос о том, позволят ли США бить по территории РФ американским оружием, но повторил, что США не возражают против ударов по РФ в принципе.

«Мы четко обозначили свою политику, но это решение, которое должна принять Украина. А мы обеспечим, чтобы Украина имела то вооружение, в котором она нуждается для успеха на поле боя», – заявил он.