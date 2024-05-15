Полковник ВСУ: У россиян есть три цели в Харьковской области 15.05.2024, 15:53

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Петр Черник

В ближайшие дни украинцы стабилизируют ситуацию.

Россияне шестой день атакуют Харьковскую область Украины. Тяжелые бои идут в районе Волчанска.

Сайт Charter97.org попросил оценить ситуацию на этом участке фронта украинского военного аналитика, полковника запаса Вооруженных сил Украины Петра Черникa:

— Давайте вначале выясним, почему это все произошло. Момент первый: Путин не реализовал стратегическое задание к собственной инаугурации и «дню победобесия», как я его называю. А именно — выйти на административные границы Донетчины и Луганщины.

Понятно, что российская пропаганда должна постоянно чем-то питаться, а результатов нет. Им надо показывать хоть какой-то позитив. В их понимании даже небольшой плацдарм на Харьковщине — серьезный успех.

Они вывесили флаги в нескольких украинских селах, а в пропаганде своей подают это так, как будто Берлин взяли. Классический геббелевский стиль — пропаганда не может ослабевать.

Второй момент: в июне будет очень серьезное событие — Глобальный саммит мира в Швейцарии с участием более 100 стран. Будет много представителей так называемого Глобального юга (Турция, Индия и так далее).

Есть много стран Глобального юга, которые колеблются, думают, на чью сторону им стать: Украины или РФ. Вот Путину и нужно показать, что он хоть что-то может.

Третий момент: посеять в Харькове панику.

— С какой целью?

— Харьков до сих пор большой военно-промышленный комплекс. Давайте представим, что сейчас появились снова десятки тысяч беженцев. Эти предприятия могут остановиться. Плюс — сам по себе гуманитарный кризис.

Еще хотят прощупать нашу защиту на классический русский авось. С Запорожьем не получается, как и ликвидировать наш плацдарм на левом берегу Днепра, пройти Часов Яр тоже не выходит. Вот и решили попробовать Харьковщину, а вдруг там получится. Частично, к сожалению, получилось.

Вот под такими тремя срезами и нужно смотреть на все то, что там реально происходит. Во-первых, прорывных операций на уровне дивизий — нет. На 3-5 км продвинулись вглубь. То есть преодолели оперативную полосу, разминировав ее телами своих солдат.

Во-вторых, серьезного контингента, чтобы дойти до Харькова, у россиян пока нет. Нужно же пройти минимум 30 километров. Для этого нужно 100-тысячное войско. Сейчас же на две области (Сумскую и Харьковскую) у них менее 40 тысяч..

— Как могут развиваться события в ближайшее время?

— Атаковать они продолжат. Но атакующий потенциал уже несколько снизился. Я прогнозирую, что через 3-4 дня там вообще все стабилизируется.

Путин сегодня дал очень специфический сигнал, что он готов к переговорам. Это позиция слабого, но он хочет иметь какие-то козыри. Условно, мол, мы останавливаем линию фронта как есть, но отходим из Харьковщины.

Вот такую стратегическую игру они сейчас разыгрывают. Как бы там ни было, глобального успеха, какой им нужен, они пока не достигли. На мой взгляд, они уже его не достигнут.