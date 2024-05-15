В Минобороны Украины подтвердили, что пехотные группы оккупантов зашли в Волчанск 1 15.05.2024, 14:10

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Украинские военные атакуют их FPV-дронам и артиллерией.

Российские пехотные группы зашли в Волчанск Харьковской области. Оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

«Если говорить о ситуации в Волчанске, то враг пытается закрепиться на северной части города, небольшими пехотными группами пытается зайти. Наша задача - уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил и закрепиться», - сказал спикер.

По его словам, украинские военные благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают против оккупантов. В частности, когда враг техникой подвозит пехоту.

«Подтянуты резервы. Действительно очень столь эффективные боеспособные подразделения сейчас возле Волчанска и держат это направление. Но да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли», - добавил Лазуткин.

Как отметил спикер Минобороны, сегодня главком ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации президенту Владимиру Зеленскому. Сырский находится в боевых бригадах, направлением сейчас руководит бригадный генерал Михаил Драпатый.

«Поэтому продолжается боевая работа. Конечно, ситуация непростая, что напряжение остается. Есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Враг пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы. Действительно задача наша уничтожить оккупанта. И это делается в большом количестве. Оккупанты гибнут на подходах к Волчанску, его окрестностям и в самом городе тоже», - отметил спикер.