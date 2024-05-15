Невролог назвал специи, которые нужно добавлять в еду для здоровья мозга 15.05.2024, 17:03

Даже обычные специи могут играть важную роль в укреплении когнитивных функций.

Здоровье мозга - важнейшая составляющая нашего общего самочувствия. Есть разные способы улучшения умственной деятельности - от утреннего разгадывания головоломки судоку до диеты, богатой полезными жирами. Но оказывается, что даже обычные специи могут играть важную роль в укреплении когнитивной функции.

Доктор Брэндон Кроуфорд, невролог, специализирующийся на здоровье и восстановлении мозга, рассказал порталу SheFinds, как влияют некоторые наиболее распространенные специи, такие как корица, куркума, имбирь и черный перец, на здоровье мозга.

1. Куркума

Доктор Кроуфорд подчеркивает пользу куркумы благодаря ее активному соединению – куркумину, который известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Куркумин может помочь уменьшить воспаление и окислительное повреждение в мозге - факторы, часто связанные с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. Он также повышает уровень гормона мозга BDNF, который увеличивает рост новых нейронов и борется с различными дегенеративными процессами в мозге, объясняет доктор Кроуфорд.

2. Имбирь

Известный своими мощными противовоспалительными свойствами, имбирь может помочь улучшить когнитивные функции за счет уменьшения воспаления и окислительного стресса, говорит Кроуфорд. Он также способствует балансу нейротрансмиттеров, что очень важно для концентрации внимания и когнитивных способностей.

3. Корица

Корица - это мощный источник антиоксидантов, необходимых для защиты нейронных структур от окислительного стресса. Она также может регулировать уровень сахара в крови, что крайне важно для поддержания когнитивных функций и профилактики нейродегенеративных заболеваний, отмечает невролог.

4. Черный перец

Эта пряность приносит значительную пользу в области здоровья мозга, особенно в паре с куркумой. Пиперин, активное соединение в черном перце, может усиливать усвоение куркумина (из куркумы) на 2000%, - утверждает доктор Кроуфорд. Это не только усиливает пользу куркумина для мозга, но и помогает улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ, косвенно поддерживая когнитивное здоровье, говорит он.