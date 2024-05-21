Под Минском пытаются сдать дворец, шикарных интерьеров которого стесняются даже риелторы 2 21.05.2024, 8:22

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Трехэтажный коттедж находится всего в 7 км от МКАД.

На интересное предложение аренды в деревне Крыжовка под Минском обратили внимание в тиктоке, передает nashaniva.com.

Пафосные интерьеры дворца стали поводом для шуток. Тем временем риелторы чего только не делают, чтобы найти арендатора для элитной недвижимости: пытались предложить коттедж и посуточно за $768, и долгосрочно за $10 тысяч в месяц.

Предупреждаем: дальше будет исключительно на языке роскоши. Риелторы стараются привлечь в арендаторы людей, для которых «настал момент переезда в резиденцию для комфортного и роскошного проживания». Пишут, что жизнь во дворце поможет почувствовать себя особенным.

Вот еще аргумент из объявления для успешных бизнесменов: «особняк может служить как символ статуса и успеха компании, а также быть использован для укрепления деловых отношений и привлечения клиентов».

Находится эта резиденция в деревне Крыжовка Минского района — это буквально всего в 7 километрах от МКАД, рядом Заславское водохранилище. Площадь участка — около 15 соток. На нем есть 2 беседки (с летней кухней и с камином и барбекю), большой бассейн с подогревом, искусственный пруд, где плавали осетровые, садовые деревья и декоративные кустарники, пихты и многолетние высокие сосны. На участке расположены хозяйственные постройки с котельной и аварийным генератором большой мощности. Есть и гараж 120 квадратов с автоматическими воротами.

Сообщается, что уникальный коттедж был создан талантливым архитектором. Его фасад украшен колоннами, изогнутыми линиями и деталями, которые придают зданию элегантность и утонченность.

Трехэтажный коттедж был построен в 2003 году. Он имеет площадь более 512 квадратов, из которых жилая около 211 метров. Есть там спальни с ванными комнатами, кабинеты, кухня-гостиная с камином, большой каминный зал, гардеробные комнаты, помещения для горничной и многое другое.

Не жалея эпитетов, в объявлении рассказывают об эксклюзивных элементах декора внутри здания. И кажется, именно они корень проблемы. Потому что расписные стены, кран в виде золотого лебедя, раковина в цветочек породили множество шуток среди пользователей социальных сетей.

Видимо, после этого риелторы решили убрать фотографии дома внутри и оставили только снимки фасада и участка.

Впервые на то, что появилось предложение арендовать такую роскошь, обратили внимание в декабре 2022 года. Тогда владелец хотел получать за свою недвижимость $7 тысяч в месяц. Кажется, ценителя красоты отыскать тогда не удалось. Так как вскоре этот же коттедж стали предлагать для посуточной аренды за $768 за сутки. Теперь же он снова доступен на условиях долгосрочной аренды — только уже за $10 тысяч ежемесячно.