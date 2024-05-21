Раскрыты планы наступательной операции РФ в Харьковской области 4 21.05.2024, 7:33

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По неизвестным причинам наступление началось несколькими днями ранее.

В рамках наступательной операции в Харьковской области, россияне планировали за трое суток выйти на окраины областного центра и установить над городом огневой контроль.

Об этом сообщает The Economist.

Отмечается, что Россия планировала начать наступление 15-16 мая, однако по неизвестным причинам оно началось несколькими днями ранее.

Карта: The Economist (economist.com)

Россияне проверяли, смогут ли они частично окружить Харьков и оказывать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища.

Военные агрессора определили две оси наступления по обе стороны водоема. Наступление на западной оси должно было в течение 72 часов вывести российские войска на расстояние артиллерийского обстрела города Харькова возле села Борщева, но их остановила элитная 92-я бригада, которая отбросила агрессора на 10 км от первоначальной цели.

На Волчанском направлении оккупанты шли вниз к Печенежскому водохранилищу, чтобы создать фланговую угрозу для Купянска. Поскольку минные поля не были достаточно подготовлены, россиянам это частично удалось.

Через десять дней после начала наступления, темпы продвижения агрессора замедлились. Сейчас Украина удерживает россиян примерно на полпути к Волчанску - городу, расположенному всего в 5 км от границы, и на позициях примерно в 9 км вглубь Украины, дальше на запад, вблизи села Липцы.

«Россия не имеет достаточно сил для масштабного наступления на Харьков, поскольку там находится около 48 тысяч украинских военных», - отмечает издание.

В то же время, сообщает The Economist, по словам военных, ситуация остается нестабильной и может быстро измениться. Россияне формируют новую ударную колонну на север в Судже, по другую сторону границы от Сум.

Тем временем Вооруженные силы Украины готовятся к новому удару на восток от Волчанска, в направлении села Белый Колодец. Также возобновились бои возле Купянска, где 17 мая Украина потеряла контроль над соседним селом Берестовое.