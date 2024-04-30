закрыть
30 апреля 2024, вторник, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Карма

1
  • Виктор Таран
  • 30.04.2024, 12:15
  • 5,572
Карма
Виктор Таран

Русский мир всегда убивает своих адептов.

Российская ракета «прилетела» по Кивалову. Тому самому Кивалову, который последние четверть века тянул в Украину «русский мир» в составе Партии регионов. Тому самому Кивалову, который, являясь главой ЦИК в 2004-м, фальсифицировал выборы президента Ющенко.

Затем Кивалов пытался русифицировать Украину в 2012-м знаменитым законом Колесниченко – Кивалова (КаКи). Помните языковой Майдан и протесты около Украинского дома против закона, который под маркой защиты «региональных языков» фактически навязывал тотальную русификацию?

Он упорно тянул «русский мир». И притянул. «Русский мир» к нему пришел. В виде ракеты, попавшей в дом, где он жил.

В принципе, все верно – русский мир всегда убивает своих адептов. Стремоусов подтвердит. Карма.

Виктор Таран, «Фейсбук»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох