Карма 1 Виктор Таран

30.04.2024, 12:15

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Виктор Таран

Русский мир всегда убивает своих адептов.

Российская ракета «прилетела» по Кивалову. Тому самому Кивалову, который последние четверть века тянул в Украину «русский мир» в составе Партии регионов. Тому самому Кивалову, который, являясь главой ЦИК в 2004-м, фальсифицировал выборы президента Ющенко.

Затем Кивалов пытался русифицировать Украину в 2012-м знаменитым законом Колесниченко – Кивалова (КаКи). Помните языковой Майдан и протесты около Украинского дома против закона, который под маркой защиты «региональных языков» фактически навязывал тотальную русификацию?

Он упорно тянул «русский мир». И притянул. «Русский мир» к нему пришел. В виде ракеты, попавшей в дом, где он жил.

В принципе, все верно – русский мир всегда убивает своих адептов. Стремоусов подтвердит. Карма.

Виктор Таран, «Фейсбук»