Россия ударила по замку одесского политика, получавшего медали в Кремле 2 30.04.2024, 7:43

2,400

Экс-регионал ранен.

Российские ракеты нанесли удар по Одессе. В результате удара пострадало одно из наиболее известных зданий в городе — особняк, которые местные жители называют «замок Гарри Поттера» или «замок Кивалова». Здесь расположено одно из зданий Одесской юридической академии, а по данным украинских СМИ, в нем периодически жил сам Сергей Кивалов — ректор этого учебного заведения, сообщает BBC

По сведениям украинских военных в здании возник пожар на площади 600 кв. метров.

Проректор Одесской юридической академии Валентин Федоров подтвердил украинскому общественному вещателю «Суспільне», что в числе раненых был и сам Кивалов. В соцсетях распространяется видео, на котором Кивалова забирает машина скорой помощи.

В прошлом Кивалов был одним из самых известных украинских политиков. Во время Оранжевой революции 2004 года он возглавлял Центральную избирательную комиссию и против него звучали обвинения в фальсификации президентских выборов в пользу пророссийского кандидата Виктора Януковича.

После того, как Верховный суд Украины выявил массовые нарушения при подсчете голосов и решил снова провести второй тур выборов, Кивалов был уволен с должности главы Центризбиркома. В результате голосования, состоявшегося в начале 2005 года, президентом Украины был избран Виктор Ющенко.

В 2009 году Дмитрий Медведев вручил Кивалову Орден дружбы

В 2012 году Кивалов стал одним из соавторов скандального закона «Об основах языковой политики», который в числе прочего защищал статус русского языка в Украине. Противники закона настаивали, что в защите в тот момент нуждался как раз украинский язык, поскольку русский и так занимал ощутимое место в общественном пространстве. После Европейской революции закон был отменен как противоречащий Конституции Украины.

В 2009 году Кивалов получил от тогдашнего президента России Дмитрия Медведева Орден дружбы, а в 2013-м Владимир Путин наградил его Медалью Пушкина. В подписанном Путиным указе сказано, что эту медаль ему вручили за «большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка за рубежом».