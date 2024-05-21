В минский паб на диджей-сет российского комика ворвались силовики 21.05.2024, 1:00

Рустам Reptiloid Саидахметов

Что известно.

Инцидент произошел в субботу, 18 мая, — во время сета российского комика и диджея Руслана Reptiloid в минском пабе «Брюгге» в зале появились силовики и устроили обыск среди присутствующих. Вот что «Зеркалу» удалось узнать.

О визите силовиков в «Брюгге» во время диджей-сета россиянина «Зеркалу» стало известно от двух не связанных между собой источников. Вероятно, в паб приходил ОМОН.

— Былі касманаўты. Агляд тэлефонаў, рукі ўгору, ляжанне на падлозе — усё гэта было. Выварочвалі кішэні, здымалі боты і шкарпэткі, — рассказал один из собеседников.

Что именно стало причиной визита силовиков, неизвестно. Наш источник предполагает, что у отдыхающих могли искать наркотики и «экстремизм». Были ли задержания, он не знает.

В соцсетях самого «Брюгге» об инциденте ничего не сообщали.

Рустам Reptiloid Саидахметов — российский стендап-комик, один из участников дуэта «Лена Кука», участвовавшего и дважды побеждавшего в «Камеди Баттл» на ТНТ. Был резидентом «Что было дальше». После ухода из YouTube-шоу стал заниматься электронной музыкой.