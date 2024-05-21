Минчанка уговорила коллег взять для нее кредиты на 158 тысяч рублей, которые не собиралась выплачивать 21.05.2024, 3:34

Что было дальше.

В Минске суд вынес приговор 49-летней местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам дела, обвиняемая работала слесарем-сборщиком бытовой техники. С июня 2020 года по ноябрь 2023 года она склонила коллег к оформлению кредитов в различных банковских учреждениях, приобретению бытовой техники в кредит, рассрочку, а также передаче ей имущества, кредитных и личных средств. При этом женщина обещала производить платежи в установленные договорами сроки и вернуть потерпевшим полученные от них деньги.

Женщина продала полученную бытовую технику за 60−70% от ее реальной стоимости. Обязательства по договорам не выполняла, из-за чего к ее коллегам были применены штрафные санкции с принудительным взысканием долга.

В результате мошеннических действий от 12 потерпевших ей были получены деньги и приобретено в кредит и рассрочку имущество на 158,4 тыс. рублей.

В судебном заседании женщина свою вину не признала.

Суд постановил обвинительный приговор. На основании ч. 4 ст. 209 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет со штрафом в размере 200 базовых величин (8 тыс. рублей).