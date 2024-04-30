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WSJ: НАТО готовится к войне всей коалицией

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  • 30.04.2024, 13:05
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WSJ: НАТО готовится к войне всей коалицией

Альянс ставит своей целью «подготовить союзников к борьбе плечом к плечу».

Одним из наиболее фундаментальных разногласий в НАТО является несоответствие во взглядах стран — членов Альянса на угрозы, в числе которых называют терроризм и действия России, сообщает The Wall Street.

По данным издания, планировщики НАТО считают, что «прямое российское вторжение» в одну из стран — участниц Альянса в ближайшем будущем маловероятно, однако блок вновь начал готовиться к войне коалицией.

В краткосрочной перспективе в НАТО опасаются, что Россия «может спровоцировать конфликт в соседних странах, побуждая для этого местных россиян и используя напряженность в качестве предлога для вмешательства, как это сделал Кремль на востоке Украины десять лет назад».

Сейчас подготовка к «войне всей коалицией» снова является приоритетом НАТО, поэтому Альянс ставит своей целью «подготовить союзников к борьбе плечом к плечу», уточняет газета.

По данным WSJ, в Альянсе признают, что страны — участницы НАТО столкнулись с серьезным разногласием во взглядах на реальность угрозы со стороны России. Например, политики в Турции и других странах — участницах Альянса, расположенных вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены местными конфликтами и проблемами нелегальной миграции, чем угрозой российского вторжения.

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