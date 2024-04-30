В Гродненской области туристов зазывают в подземелье 1 30.04.2024, 12:21

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На всю Беларусь таких только два.

В новогрудском костеле Архангела Михаила 27 апреля торжественно открыли крипту имени святого Доминика и епископа Вита.

Открытие крипты для посещения началось со святой имши и было приурочено к 400-летию костела. Службу возглавил епископ-номинат Владимир Гуляй, сообщил сайт CatholicNews.by.

Крипта находится в старейшей части костела, где еще до его постройки стояла часовня. Там располагаются захоронения отцов доминиканцев, а также семьи спонсоров костела из рода Ходкевичей.

«Работы по подготовке крипты, ее очищению и приведению в порядок длились три года. Теперь каждый посетитель Новогрудка может посетить это древнее место и таким образом прикоснуться к богатой истории нашей земли», — рассказал настоятель костела ксендз Юрий Жегарин.

Криптой называют подземную часть храма, обычно расположенную под алтарем, где традиционно хоронили монахов или благотворителей церкви.

В Беларуси только две доступные туристам крипты

Подобная крипта, кроме Новогрудка, есть в Несвиже. Это усыпальница Радзивиллов в подземельях костела Божьего Тела. Подземелья с захоронениями есть и во многих других костелах, но они обычно недоступны туристам.

Посетить новогрудскую крипту можно ежедневно во время работы костела — с 10:00 до 17:30. Стоимость посещения — добровольное пожертвование.

Монастырь доминиканцев в Новогрудке в 1624 году финансировал Кристоф Ходкевич. В 1724 году на месте первого деревянного костела был построен каменный — существующий до сих пор. В монастыре рядом с костелом действовала школа, которую посещал в детстве Адам Мицкевич.