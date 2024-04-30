Под Москвой вспыхнул мощный пожар на складах 1 30.04.2024, 12:51

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Огонь охватил две тысячи квадратных метров.

В России в городе Раменское под Москвой утром 30 апреля вспыхнул склад с полиэтиленом и пластиковыми трубами. Пожар охватил более 2 тыс. квадратных метров, пишет obozrevatel.com.

В МЧС РФ заявили, что самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек. В соцсетях тем временем публикуют кадры пожара.

Как сообщают росСМИ, на складе хранились паллетные стеллажи и пластиковые трубы, складская погрузочная техника, а также прочие системы оборудования.

Здание принадлежит компании «Сторекс».

С огнем боролись несколько часов, на месте работали десять пожарных расчетов.

Пожар распространился на производственное здание и часть открытой площадки. После тушения проводится проливка и разбор конструкций, заявили в МЧС РФ.