Главарь забайкальских бандитов поехал воевать против Украины 2 30.04.2024, 12:23

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Дмитрий Ведерников

Его освободили из российской колонии.

Главарь забайкальской преступной группировки «Меценатовские» Дмитрий Ведерников отправился из колонии на войну против Украины. Он был приговорен в 2011 году к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы за бандитизм, убийства и угоны. Об этом сообщил портал «Чита.Ру» со ссылкой на собственные источники.

В октябре 2023 года Дмитрий Ведерников уже просился на войну, но тогда ему отказали. После этого он написал письмо депутату Госдумы РФ от Забайкалья Андрею Гурулеву и губернатору края Александру Осипову с просьбой помочь ему отправиться на фронт. В письме Дмитрий Ведерников рассказывал о своих качествах, которые могут помочь на войне

«Открою секрет, о котором хотелось бы забыть,— есть масса очевидцев, как я выстрелом расстреливаю подброшенную вверх тарелочку. В меня три раза стреляли и один раз меня взрывали — это не испугало меня, так что можно сказать, что в какой-то мере я обстрелянный. Наверное, никто так не знает цену свободе, как зэк»,— отмечал Ведерников в письме.