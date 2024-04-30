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Главарь забайкальских бандитов поехал воевать против Украины

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  • 30.04.2024, 12:23
  • 5,648
Главарь забайкальских бандитов поехал воевать против Украины
Дмитрий Ведерников

Его освободили из российской колонии.

Главарь забайкальской преступной группировки «Меценатовские» Дмитрий Ведерников отправился из колонии на войну против Украины. Он был приговорен в 2011 году к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы за бандитизм, убийства и угоны. Об этом сообщил портал «Чита.Ру» со ссылкой на собственные источники.

В октябре 2023 года Дмитрий Ведерников уже просился на войну, но тогда ему отказали. После этого он написал письмо депутату Госдумы РФ от Забайкалья Андрею Гурулеву и губернатору края Александру Осипову с просьбой помочь ему отправиться на фронт. В письме Дмитрий Ведерников рассказывал о своих качествах, которые могут помочь на войне

«Открою секрет, о котором хотелось бы забыть,— есть масса очевидцев, как я выстрелом расстреливаю подброшенную вверх тарелочку. В меня три раза стреляли и один раз меня взрывали — это не испугало меня, так что можно сказать, что в какой-то мере я обстрелянный. Наверное, никто так не знает цену свободе, как зэк»,— отмечал Ведерников в письме.

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