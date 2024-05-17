Хави заявил, что ничего не знает об увольнении из «Барселоны»
- 17.05.2024, 21:28
Ранее сообщалось, что президент каталонцев решил расстаться с главным тренером.
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что он не в курсе по поводу решения руководства клуба о его отставке в конце сезона. Об этом пишет AS.
Ранее 17 мая AS и Sport.es сообщили, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта принял решение расстаться с Хави.
«Я ничего об этом не знаю», — сказал Хави, приехав в «Сиутат Эспортива», спортивный комплекс «Барселоны».
AS отмечает, что Хави выразил абсолютное недоумение по поводу этих новостей, поскольку в последнем сообщении от Лапорты тот только поздравил его с победой над «Альмерией» 16 мая. Теперь тренер собирается встретиться с президентом клуба, чтобы прояснить ситуацию.
Хави в сентябре прошлого года продлил контракт до лета 2025-го, а в конце января сообщил, что покинет команду в конце сезона. Однако «Барселона» 25 апреля объявила, что Хави остается.
Тренер возглавляет «Барселону» с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В этом сезоне победу в чемпионате уже досрочно обеспечил себе «Реал», каталонцы располагаются на втором месте.