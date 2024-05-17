AS: Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» 17.05.2024, 18:07

Такое решение принял президент каталонского клуба.

Хави все-таки покинет пост главного тренер «Барселоны» в конце сезона. Как сообщает AS, такое решение принял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Главе «Барселоны» не понравились высказывания Хави на недавней пресс-конференции, где тот пожаловался на нехватку у клуба финансовых ресурсов для усиления состава, ответив, что каталонцам в текущих условиях будет сложно конкурировать с мадридским «Реалом» и другими европейскими топ-клубами. Отмечается, что Лапорта уже дал распоряжения спортивному комитету клуба начать поиски нового главного тренера на следующий сезон.

Хави в сентябре прошлого года продлил контракт до лета 2025-го, а в конце января сообщил, что покинет команду в конце сезона. Однако «Барселона» 25 апреля объявила, что Хави остается. Теперь же Лапорта решил, что тренер покинет свой пост.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В этом сезоне победу в чемпионате уже досрочно обеспечил себе «Реал», каталонцы располагаются на втором месте.

Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Испанец провел 767 матчей в составе команды, по этому числу он уступает только Лионелю Месси (778 матчей). За этот период Хави выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов.