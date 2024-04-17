The WSJ: Офицеры КСИР бегут из Сирии 1 17.04.2024, 17:34

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Тегеран готовится к возможному ответу Израиля.

Тегеран готовится к обещанному ответному удару Израиля. Начался экстренный вывод офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с территории Сирии. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

Иран пытается изменить дислокацию своих ВВС, пытаясь минимизировать потери от будущего израильского удара. Также началась срочная эвакуация персонала с военных объектов в Сирии, где присутствует иранский КСИР.

По данным источников, Корпус уже вывел из страны своих высокопоставленных представителей. Офицеры среднего и низшего звена остаются в Сирии, однако их перебрасывают на другие позиции.

По данным The Wall Street Journal, союзники Израиля ожидают, что он предупредит их об ударах заранее. Предположительно, Иерусалим ограничится только атакой объектов в Сирии, связанных с Ираном и КСИР.