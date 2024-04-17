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В Бразилии женщина привезла в банк тело дяди, чтобы взять на него кредит

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  • 17.04.2024, 18:45
  • 2,582
В Бразилии женщина привезла в банк тело дяди, чтобы взять на него кредит

Чем все закончилось.

Бразильянка Эрика де Соуза Виейра Нуньес попыталась взять кредит на имя своего мертвого дяди, тело которого она привезла в банк в Рио-де-Жанейро, пишет местная газета Diario de Noticias.

Инцидент произошел в банке, расположенном в районе Бангу в западной части Рио-де-Жанейро. Женщина зашла в здание с телом своего 68-летнего дяди Пауло Роберто Брага, которое находилось в инвалидной коляске. Эрика хотела взять кредит в размере около €3 тыс.

Когда она подошла, чтобы оформить документы, то притворилась, что ее дядя жив. На видео, появившихся в соцсетях, показано, как она разговаривает с Пауло, но тот ей не отвечает. «Дядя, ты слышишь? Ты должен подписать. <...> Подписывайся, чтобы больше не причинять мне головной боли, я больше не могу этого терпеть», — приводит газета слова Эрики. На кадрах также видно, что в какой-то момент женщина даже взяла руку дяди, чтобы поставить подпись.

В итоге поведение женщины привлекло внимание сотрудников банка и они вызвали полицию. Эрику задержали и арестовали за попытку кражи, мошенничества, а также за осквернение трупа.

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