ВСУ сбили российский дрон самолетом, у которого нет прицела 30.04.2024, 13:39

Это уникальный случай.

Во вторник, 30 апреля, спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал уничтожение российского дрона поршневым учебно-тренировочным самолетом Як-52.

«Украина нестандартно подходит к решению подобных вопросов. Мы применяем нестандартные формы и методы. В свое время мобильные огневые группы стали таким открытием. Скажем откровенно, у нас недостаточно средств, которые могли бы бороться с такими малозаметными целями», — сказал он в эфире телемарафона, заметил сайт New Voice.

По его словам, любые средства, в таком случае, пригодятся, чтобы бороться с ними.

Спикер добавил, что данная разработка является достаточно эффективной и поразила даже довольно опасный Орлан-10.

Ukraine used Yak-52 aircraft to intercept Russian Orlan-10 reconnaissance UAV in Odesa.



Yakovlev Yak-52 is a Soviet primary trainer aircraft that first flew in 1976. pic.twitter.com/R6o2TPlJkW — Clash Report (@clashreport) April 27, 2024