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ВСУ сбили российский дрон самолетом, у которого нет прицела

  • 30.04.2024, 13:39
ВСУ сбили российский дрон самолетом, у которого нет прицела

Это уникальный случай.

Во вторник, 30 апреля, спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал уничтожение российского дрона поршневым учебно-тренировочным самолетом Як-52.

«Украина нестандартно подходит к решению подобных вопросов. Мы применяем нестандартные формы и методы. В свое время мобильные огневые группы стали таким открытием. Скажем откровенно, у нас недостаточно средств, которые могли бы бороться с такими малозаметными целями», — сказал он в эфире телемарафона, заметил сайт New Voice.

По его словам, любые средства, в таком случае, пригодятся, чтобы бороться с ними.

Спикер добавил, что данная разработка является достаточно эффективной и поразила даже довольно опасный Орлан-10.

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