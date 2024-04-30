В мае белорусов ждут крутые перемены 30.04.2024, 8:00

Третий месяц весны готовит жителям страны немало сюрпризов.

Многие из них связаны с финансовым сектором и повлияют на жизнь простых людей, пишет сайт banki24.by.

Начнем с приятного. В мае у белорусов будут длинные выходные. Это получится благодаря переносу рабочего дня с понедельника 13 мая на субботу 18 мая. Тогда выйдет, что свободный от работы период для большинства наемных работников продлится с 11 по 14 мая (до Радуницы).

Кроме того, в мае никуда не денутся выходные на 1 мая (среда) и 9 мая (четверг). Желающие могут использовать нехитрый лайфхак: взять выходной за свой счет 10 числа и увеличить майские мини-каникулы до 6 дней — с 9-го по 14-е.

БНБ-Банк информировал, что с 1 мая изменятся условия по карточкам 1-2-3. Так, изменятся условия начисления манибэка для карточек 1-2-3. Первая выплата по новым условиям будет в июне.

Манибэк будет начисляться за операции от 10 BYN. Размер манибэка за операции в интернете составит 1% от суммы операции от 10 BYN и выше.

Манибэк за операции в ЕРИП в мобильном приложении BNB-Bank останется 2% и будет выплачиваться только по веткам «Коммунальные платежи», «Мобильная связь» и «Образование и развитие». При этом максимальный манибэк за операции в ЕРИП составит 15 BYN суммарно и не более 5 BYN по ветке «Мобильная связь».

Манибэк будет выплачиваться только тем клиентам, которые в период с 1 по 5 число каждого месяца, следующего за отчетным отметят в мобильном приложении BNB-Bank желание получать манибэк.

Вводится ежемесячная плата за обслуживание карточки 1-2-3. Плата составит 5 BYN суммарно за все имеющиеся у клиента карточки 1-2-3.

Также с 1 мая изменятся условия снятия наличных для личных и зарплатных карточек 1-2-3 в банкоматах других белорусских банков: бесплатно до 1000 BYN в месяц, больше — с комиссией 3% (минимум 5 BYN).

Банк БелВЭБ с 10 мая вводит комиссию за направление надлежащему бенефициару (банку, обслуживающему надлежащего бенефициара) заявления плательщика на возврат денежных средств, ошибочно перечисленных (зачисленных) на счет надлежащего бенефициара в размере 20 BYN с НДС за 1 заявление.

МТБанк сообщил, что решил прекратить работу площадки MTBankFX с 1 июня. В связи с этим клиенты банка могут закрыть свои текущие позиции по их справедливой стоимости в срок до 30 мая включительно.

Банк ВТБ (Беларусь) рассказал, что со 2 мая устанавливает комиссию за пополнение текущих счетов и карт наличными в долларах США и евро, а также за зачисление переводов в данных валютах из других банков. Плата составит 3% от суммы (минимум 3 USD или 3 EUR в экв.).

Есть полезное для трудовых мигрантов и студентов из Беларуси в РФ. Так, с 1 мая финансовые организации РФ должны сделать бесплатными перечисления на счета того же клиента в другом банке на сумму до 30 млн RUB в месяц по СБП и реквизитам. Воспользоваться новыми нормами смогут клиенты 200+ банков России.

Большинство игроков рынка заявило, что реализует новый функционал в срок. Нововведение усилит конкуренцию кредитных организаций за клиентов, ожидают российские финансовые эксперты.

С 1 мая в РФ будут снижены на 15,6% ставки акцизов на игристые вина РФ и изменены ставки на крепленое вино. Ставки акцизов на крепленое вино будут рассчитываться за 1 л продукции, а не за 1 л безводного этилового спирта.

Напомним, параллельно в России повышают импортные пошлины на алкоголь из недружественных стран. Так, пошлина на пиво увеличивается в 2,5 раза. Пошлины на вермуты, игристые и тихие вина поднимаются до 20%, но не менее 1,5 USD за литр.