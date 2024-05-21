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В Киев с неожиданным визитом прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок

  • 21.05.2024, 10:20
В Киев с неожиданным визитом прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок
Анналена Бербок

Названа цель приезда.

Сегодня, 21 мая, в Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Как отмечает ведомство, целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не прекращать оказывать ей помощь.

«Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе», - заявила министр.

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