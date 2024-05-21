В Киев с неожиданным визитом прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок 21.05.2024, 10:20

Анналена Бербок

Названа цель приезда.

Сегодня, 21 мая, в Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Ankunft Außenministerin Baerbock in Kiew. Begrüßung durch Botschafter @MJaegerT Mehr auf @derspiegel pic.twitter.com/hPslpoI342 — Christoph Schult (@schultchristoph) May 21, 2024

Как отмечает ведомство, целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не прекращать оказывать ей помощь.

«Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе», - заявила министр.