Украинец приплыл в Беларусь по Днепру 7 18.04.2024, 18:24

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Его судили за незаконное перемещение матраса.

В Гомеле судили украинца, который приплыл в Беларусь по Днепру на надувном матрасе, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на постановление суда, которое было опубликовано в банке судебных решений.

Согласно материалам дела, утром 17 марта мужчина приплыл на надувном матрасе Intex стоимостью 25 рублей по руслу реки Днепр в 3 км восточнее Брагина из Украины в Беларусь. Его задержали. Как было указано в протоколе, который составили таможенники, мужчина незаконно переместил товар — тот самый матрас — через границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест.

На суд правонарушитель не явился. Его оштрафовали на 400 рублей, а матрас конфисковали.

В судебных документах указано, что мужчина не работает и постоянно проживает в Украине. Его дальнейшая судьба неизвестна.