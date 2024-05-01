В Тбилиси жестоко избили лидеров оппозиции 1.05.2024, 17:06

Полиция применила спецсредства против протестующих.

В соцсетях распространяется фотография председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили с травмами в челюстно-лицевой области. У оппозиционера разбита бровь, кровоподтек под глазом и явно переломан нос и выбит зуб, сообщает «Радио Свобода».

Однопартийцы Хабеишвили утверждают, что он был жестоко избит полицейскими на акции против закона об «иноагентах».

Сам Хабеишвили из клиники распространил в соцсетях видеообращение, в котором заявил:

«Ничего у меня не болит. Глаз пройдет, тело и все пройдет, борьба с путинистами должна продолжаться».

Пострадал от рук полицейских и лидер политического объединения «Граждане» Алеко Элисашвили, на видеокадрах, запечатленных разными СМИ видно как он подходит к полицейским и они бросают его на землю.

«Меня тоже потащили, но когда я увидел фотографию Левана… Не важно, какую партию я представляю, нельзя так обращаться с депутатом, нельзя обращаться с ним как с собакой», - сказал Элисашвили.

До этого несколько полицейских попытались напасть и на лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе.

«Они пытались меня схватить, стреляли в меня прицельно. Почему они стреляют? Что им нужно? Они не могут выдержать этого протеста народа. У них была специальная группа, они собирались «взять» меня вместе с Леваном Хабеишвили, но там были камеры и, похоже, они не решились на это», - заявил Вашадзе.

Телекомпания «Формула» сообщает, что в ходе разгона акции протеста в центре Тбилиси избит американский адвокат Тед Джонас. По данным СМИ, гражданин США подвергся физическому насилию со стороны силовиков - мужчине выбили зубы, у него перелом носа.

Напомним, что в ночь на 1 мая, во время разгона митингующих полицейские применили спецсредства.