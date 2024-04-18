Первый истребитель F-16 прибудет в Украину до начала лета 1 18.04.2024, 18:26

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Об этом сообщил премьер Бельгии.

Первый многоцелевой истребитель F-16 с подготовленными украинскими пилотами прибудет в Украину к лету 2024 года.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время пресс-конференции.

Он уточнил, что поставки F-16 важны, так как истребители, в частотности, могут усилить украинскую ПВО.

«И здесь Бельгия играет очень важную роль. Потому что именно мы заботимся о том, чтобы украинские пилоты были подготовлены. И поставка первого самолета с подготовленными пилотами должна состояться до лета», — добавил он.