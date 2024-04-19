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Израильский экспорт в Россию упал почти в полтора раза

  • 19.04.2024, 10:36
Израильский экспорт в Россию упал почти в полтора раза

В Украину, напротив, подскочил вдвое.

Израильский экспорт в Россию упал почти в полтора раза. Об этом сообщило 18 апреля ЦСБ, подводя итоги международной торговли Израиля в первом квартале 2024 года. Товарный экспорт в Украину, напротив, подскочил вдвое, пишут «Детали».

Среди прочего сообщается, что в январе-марте текущего года объемы товарного экспорта из Израиля в Россию сократились со 187 до 130 миллионов долларов. Значительно уменьшились и объемы импорта – с 47 до 37 миллионов. Экспортные же поставки в Украину подскочили с 17 до 34 миллионов долларов.

Значительно сократились и объемы торговли с Турцией. Израильский экспорт в эту страну в первом квартале уменьшился на 12% по сравнению с первым кварталом прошлого года, а импорт из Турции в Израиль упал на 18%. Нетрудно предположить, что после введенных Турцией в начале апреля ограничений на экспорт в Израиль, это показатели еще более снизятся.

Из представленных данных следует, что Европа – намного более значимый торговый партнер Израиля, чем страны Америки. В первом квартале на долю европейских стран пришлось 38% израильского товарного экспорта по сравнению с 30% — в страны американского континента. Еще значительнее данные по импорту: 47% из Европы, и только 13% — из американских стран.

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