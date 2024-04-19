Шойгу показал новую цель для ВСУ на территории России 19.04.2024, 14:01

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Опубликованы «крайне полезные» кадры.

На видео, которое обнародовали российские СМИ, можно разглядеть из чего производят российские танки Т-80БВМ, а также реальные объемы восстановления и мощности предприятия.

В РФ министр обороны Сергей Шойгу побывал на производственных мощностях завода «Омскктрансмаш». Его визит зафиксировали российские СМИ, а Украина разглядела в его визите новую военную цель для себя.

Об этом написал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, посещение Сергеем Шойгу завода «Омскктрансмаш» оказалось крайне полезным, в вопросах фиксации производственных мощностей. На видео, которое обнародовали российские СМИ, можно разглядеть из чего производят российские танки Т-80БВМ, а также реальные объемы восстановления, о которых и так регулярно поступала информация.

«Танки Т-80 восстанавливаются и модернизируются на заводе «Омскктрансмаш». Производство новых танков с нуля там отсутствует, хотя российское руководство поставило себе задачу его восстановить. Восстановление и модернизация Т-80 позволяет заводу в месяц выдавать гарантированный ротный комплект Т-80БВМ образца 2022 года. В зависимости от ремонтопригодности боевых машин и глубины модернизации показатель может быть повышен до двух ротных комплектов, но не более батальона», — отметил эксперт.

Он добавил, что до министра обороны сдача батального комплекта на «Омскктрансмаш» ни разу не фиксировалась.

«Спасибо Кужугетовичу, который самопиаром на предприятиях ВПК подтвердил всю информацию, которая поступает. Замечательный министр обороны», — резюмировал Коваленко.