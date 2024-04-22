В Давид-Городке уже год ищут основного работника в БТИ 2 22.04.2024, 15:56

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Местные жители жалуются на качество услуг.

Нехватка кадров на Брестчине наблюдается не только в медицине. Вgmedia.site узнал, в какой отрасли на этот раз. Спойлер: чиновники разводят руками.

С просьбой о помощи в местную газету обратилась жительница Давид-Городка Столинского района. Женщина не смогла попасть на прием в БТИ, потому что бюро работает всего два дня в неделю — вторник и четверг.

«Мы в курсе, что там ищут специалиста, что два приемных дня – это работа выездных сотрудников. Но как быть людям, которым приходится писать на работе заявления за свой счет, чтобы принести документы в БТИ, но по факту этого дня нам не хватает?» — пишет жительница Давид-Городка в своем обращении.

В письме она попросит сделать больше приемных дней или вернуть рабочую субботу. В конце концов, «сделать хоть что-нибудь!».

Как пояснили местной районке, в БТИ действительно сократили количество рабочих дней в связи с увольнением основного работника. Почти год бюро ищет нового сотрудника, но тщетно.

«Если местные жители не успевают решить свои вопросы по вторникам и четвергам, они могут обратиться за помощью в Столинское бюро в любой из рабочих дней. Также они могут предварительно записаться на прием на сайте РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» во вкладке «дополнительно – предварительная запись», — прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель директора Пинского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Анатолий Лешкевич.

Пока что временный график работы Давид-Городокского БТИ остается неизменным.