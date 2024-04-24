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Куда исчез Путин: майор ВСУ удивил прогнозом

  • 24.04.2024, 8:14
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Куда исчез Путин: майор ВСУ удивил прогнозом

В России намечается важное событие.

За последние две недели от российского президента Владимира Путина не видно и следа. Его внезапное исчезновение может быть причиной подготовки к инаугурации.

Такое мнение в комментарии для «24 канала» высказал майор ВСУ, политолог Тарас Березовец.

Официальная инаугурация российского правителя должна пройти 7 мая. По словам Березовца, после терактов Кремль очень опасается любых публичных выходов Путина.

«Кремль не без основания опасается и прячет Путина к его инаугурации», — заметил боец ВСУ.

Также, по его мнению, Путин, принимавший участие в полетах на российских истребителях, мог быть одним из его многочисленных дублеров.

Березовец рассказал, что у российского диктатора проблемы со здоровьем из-за своего возраста. Есть вероятность, что его могли сейчас положить в больницу, чтобы подлатать.

«Он хочет появиться 7 мая сам, без дублеров, ведь это день его «триумфа». Появиться красивым, бойким перед россиянами, чтобы внушить в них веру в его силы», — добавил боец ВСУ.

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