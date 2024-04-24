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Между Азербайджаном и Арменией установили первый пограничный столб

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  • 24.04.2024, 8:36
  • 2,612
Между Азербайджаном и Арменией установили первый пограничный столб

Пашинян сообщил подробности.

На границе между Азербайджаном и Арменией установили первый пограничный столб. Этим начато воплощение договоренностей по делимитации государственной границы.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети X.

«На участке Тавуш-Казах армяно-азербайджанской государственной границы установлен первый пограничный знак», - написал он.

В службе заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева сообщили, что работы экспертных групп двух стран продолжаются, сообщает издание Azertag.

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