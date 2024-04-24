Между Азербайджаном и Арменией установили первый пограничный столб1
- 24.04.2024, 8:36
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Пашинян сообщил подробности.
На границе между Азербайджаном и Арменией установили первый пограничный столб. Этим начато воплощение договоренностей по делимитации государственной границы.
Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети X.
«На участке Тавуш-Казах армяно-азербайджанской государственной границы установлен первый пограничный знак», - написал он.
В службе заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева сообщили, что работы экспертных групп двух стран продолжаются, сообщает издание Azertag.
The first border sign has been installed in the Tavush-Kazakh section of the Armenia-Azerbaijan state border. pic.twitter.com/5My9zR6tkE— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) April 23, 2024