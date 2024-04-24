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Зеленский: Укрепилась роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира

  • 24.04.2024, 9:51
Зеленский: Укрепилась роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира

Решение Сената укрепляет роль Соединенных Штатов как лидера свободного мира. 

Поддержка Сенатом США законопроекта, предусматривающего помощь Украине, укрепляет роль Соединенных Штатов как лидера свободного мира. Об этом 24 апреля в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарен Сенату Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые за него проголосовали. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира», – подчеркнул глава Украины.

Он также выразил благодарность всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и «осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики».

«Я также ценю поддержку президента [США Джо] Байдена и с нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, который будет соответствовать решимости, которую я всегда испытываю в наших переговорах. Дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира», – отметил Зеленский.

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