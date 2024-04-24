Зеленский: Укрепилась роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира 24.04.2024, 9:51

Решение Сената укрепляет роль Соединенных Штатов как лидера свободного мира.

Поддержка Сенатом США законопроекта, предусматривающего помощь Украине, укрепляет роль Соединенных Штатов как лидера свободного мира. Об этом 24 апреля в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарен Сенату Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые за него проголосовали. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира», – подчеркнул глава Украины.

Он также выразил благодарность всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и «осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики».

«Я также ценю поддержку президента [США Джо] Байдена и с нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, который будет соответствовать решимости, которую я всегда испытываю в наших переговорах. Дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира», – отметил Зеленский.