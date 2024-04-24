Эксперт: Уничтожение российского Ту-22М3 стало фантастическим достижением Украины 24.04.2024, 10:12

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Подобных украинским систем ПВО в мире практически нет.

Уничтожение самолета стратегической авиации Ту-22М3 показало, что украинские системы способны сбивать российские летательные аппараты украинским оружием на 300 и более километров. Об этом FREEДОМ заявил авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.

- Что главное во всей этой истории?.. Имеют значение следующие факты — то, что система Сил обороны Украины или только исключительно ПВО имеют возможность сбивать на дальностях 300+ километров летательные аппараты в виде самолетов, в том числе, уверенно, устойчиво нашим украинским оружием. Это уникально, это фантастически. Подобных систем ПВО, которые решают подобные задачи, в мире практически нет. Есть корабельная система ПВО, включая ракету SM-6 с дальностью за 300 километров, 350 или 370 даже, некоторые модификации, о которых очень мало известно, ракеты Aster, которые используются в комплексе SAMP/T. Там есть такая модификация, которая вроде бы далеко очень стреляет, но об этом информации очень мало, — сказал он.

Авиаэксперт отметил, что для поражения самолета на таких больших расстояниях нужен радар, который способен увидеть объект и дать целеуказания, способен эту цель подсветить, чтобы ракета ее увидела, потому что собственные ракетные средства не позволяют захватить цель на таких дистанциях.

- Поэтому самое главное, что у нас есть эта совокупность, какие-то средства, которые позволили эту проблему решать, эту задачу выполнять, эти А-50У и Ту-22 — я думаю, он не последний будет — уверенно, устойчиво поражать — это самое главное. В авиационной истории этой войны это, наверное, самое крутое, самое фантастическое достижение, — подчеркнул Криволап.

По его мнению, российские самолеты теперь вынуждены будут учитывать, что расстояние 300 км — это для них зона риска.