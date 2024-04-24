В районе минской Комаровки остановились троллейбусы 24.04.2024, 11:02

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Причина попала на видео.

«Минсктранс» сообщил о том, что сегодня в Минске с 08:48 на пересечении улиц Максима Богдановича и Веры Хоружей из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов нескольких маршрутов. Момент обрыва линии попал на запись видеорегистратора.

В момент происшествия через перекресток проезжал троллейбус. Токоприемники сорвались с линии и зацепились за нее же. Видео опубликовал на форуме «Онлайнера» пользователь с ником sasha01121990.

В результате было прервано движение троллейбусов маршрутов №37, 46, 53 в направлении площади Бангалор, а маршрута №40 — в направлении диспетчерской станции «Карастояновой». Движение было организовано по улицам Куйбышева, Веры Хоружей, Максима Богдановича.

Кроме того, с 09:24 из-за отключения напряжения на перекрестке улиц Веры Хоружей и Максима Богдановича остановилось движение троллейбусных маршрутов №12, 37, 40, 46, 53 в обоих направлениях. Троллейбусы маршрутов №37, 40, 46, 53 пустили по улице Куйбышева, выборочно с разворотом на улице Толбухина.