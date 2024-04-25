Хави сохранит пост главного тренера «Барселоны» 25.04.2024, 21:42

Хави Эрнандес

Он возглавляет каталонский клуб с 2021 года.

Хави останется в должности главного тренера «Барселоны» по окончании текущего сезона, об этом было объявлено на пресс‑конференции в четверг.

— Сегодня я имею честь сообщить, что Хави продолжит работу главным тренером «Барселоны». Он очень амбициозен и хочет помочь команде стать более конкурентноспособной. Мы знаем, что он сделал несколько заявлений в середине сезона, но сегодня у нас есть хорошие новости, он передал мне свой энтузиазм и уверенность в проекте. В моем понимании, стабильность очень важна для проекта, — сказал президент клуба Жоан Лапорта.

В январе Хави заявил, что намерен покинуть пост в июне, однако затем в СМИ появились сообщения, что 44‑летний специалист изменил свое решение, так как «поверил, что сможет продолжить начатое дело, потому что чувствует поддержку».

В воскресенье «Барселона» проиграла «Реалу» в матче 32‑го тура чемпионата Испании со счетом 2:3. «Сине‑гранатовые» занимают второе место в таблице Ла Лиги с 70 очками, лидирует «Королевский клуб» (81 очко). Также в нынешнем сезоне каталонский клуб проиграл «Пари Сен‑Жермен» в ¼ финала Лиги чемпионов.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством команда в сезоне‑2022/23 стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок Испании.