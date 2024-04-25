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В супермаркетах Германии обнаружили десятки килограммов кокаина

  • 25.04.2024, 21:48
  • 1,588
В супермаркетах Германии обнаружили десятки килограммов кокаина

Наркотик обнаружили в ящиках для бананов.

Сотрудники нескольких супермаркетов обнаружили кокаин, который был спрятан в ящиках для бананов, в нескольких супермаркетах немецкой столицы Берлина и земли Бранденбург.

Об этом сообщает Bild.

Работники дисконтных супермаркетов, в частности Lidl, нашли наркотики в четверг утром во время распаковки и сортировки товаров.

После этой находки полиция провела масштабную полицейскую операцию, во время которой взяла под охрану магазин в Шенефельде под Берлином и магазин в Мариенфельде.

По данным правоохранителей, речь идет о четырех супермаркетах в Бранденбурге и семи в Берлине. В каждом супермаркете обнаружили от 20 до 100 килограммов наркотиков.

Поскольку полиция все еще изучает товары, общее количество кокаина до сих пор не установили. Пресс-секретарь берлинской полиции Беате Кардельс подтвердила, что наркотики спрятали в ящиках под фруктами.

Как утверждает Bild, 100 килограммов кокаина сейчас имеют стоимость около 4 миллионов евро.

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