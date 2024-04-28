Двух журналистов крупнейших западных информационных агентств арестовали в РФ 28.04.2024, 15:48

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По «экстремистским» статьям.

Российские суды арестовали журналиста Assosiated Press Сергея Карелина и продюсера Reuters Константина Габова по делу об участии в «экстремистском сообществе» за подготовку материалов для канала сторонников Алексея Навального.

Как отмечает AP, Карелин был арестован за подготовку материалов для Youtube-канала «Навальный Live». Журналисту 41 год, он работал в ряде средств массовой информации и сотрудничал с агентством AP, до этого он был оператором издания Deutsche Welle.

«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы ищем дополнительную информацию», — говорится в заявлении агентства.

Накануне Басманный суд Москвы отправил под арест до 27 июня продюсера новостной службы информационного агентства «Reuters» Константина Габова. Ему предъявлено обвинение по.2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

«Габов К.В. принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube канале „НавальныйLIVE“. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Ранее по аналогичному обвинению суд арестовал сотрудницу издания SotaVision Антонину Кравцову (Фаворскую). Ее обвиняют в монтаже видеороликов для публикации на ресурсах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Сама Кравцова отрицает обвинения и считает их «абсурдными».