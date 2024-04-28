СМИ узнали кандидата Трампа на пост вице-президента США 2 28.04.2024, 20:24

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Дуглас Бергам

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Губернатор Северной Дакоты, республиканец Дуглас Бергам является возможным кандидатом на пост вице-президента США в случае победы Дональда Трампа, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в штабе экс-президента США считают Бергама «безопасным кандидатом для привлечения поддержки умеренных избирателей». В качестве подтверждения своих слов источники приводят совместный пасхальный бранч семей Трампа и Бергама в резиденции Мар-а-Лаго, а также частые упоминания имени губернатора в дискуссиях республиканцев. Еще два собеседника Axios рассказали, что Трампу нравится взвешенное поведение Бергама и его губернаторский опыт.

Как пишет портал, личные качества 67-летнего Бергама схожи с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом, которому Трамп предложил эту должность во время его нахождения на посту губернатора Индианы.

Представители Трампа и Бергама отказались от комментариев Axios.

Губернатор Северной Дакоты принимал участие в нынешней предвыборной кампании, однако снял свою кандидатуру в декабре 2023 года. Как сообщал Би-би-си, поводом стали неудачные дебаты на праймериз. Тогда он раскритиковал Национальный комитет Республиканской партии за его требования к дебатам. Вскоре после этого Трамп намекнул, что планирует привлечь Бергама «к важной роли в администрации в случае своей победы на выборах», пишет Axios. По данным портала, губернатор Северной Дакоты солидарен с экс-президентом США по многим вопросам, в том числе об абортах.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Основными кандидатами на них являются республиканец Трамп и демократ Джо Байден, который в настоящий момент занимает пост главы государства.