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Россияне вербуют белорусскую молодежь для сбора БПЛА

  • 28.04.2024, 21:11
Россияне вербуют белорусскую молодежь для сбора БПЛА

Что известно.

В Беларусском государственном техническом университете начался Международный молодежный форум по разработке БПЛА, который курируют россияне.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«На форуме были замечены представители террористической организации ЧВК «Вагнер». Задачей форума является «максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству БПЛА для ВС РФ».

Кураторами форума являются госсекретарь «союзного государства» Дмитрий Мезенцев и посол РФ Борис Грызлов.

Также в Минск приехала представительская делегация от Казанского технического исследовательского университета, занимающаяся разработкой боевых БПЛА в РФ. Именно в университете в Казани ожидают поставки научных кадров для работы на российский ОПК», - говорится в сообщении.

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