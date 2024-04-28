Белорусские охотники могут получить новый статус 3 28.04.2024, 21:45

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Уже создается соответствующая система.

В Беларуси все желающие охотники могут стать снайперами. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич.

По его словам, сейчас в БООР самые меткие охотники и не только могут пройти переподготовку по одной из военно-учетных специальностей и получить новый статус – снайпер.

«Я вам так скажу по секрету, что количество желающих пройти переподготовку по системе «Снайпер», скажем так, по одной из военно-учетных специальностей превысило все мои ожидания. Поэтому на сегодня создается система по задействованию таких специалистов, их переобучению», – сказал Шуневич.

Кроме того, председатель организации отметил, что по линии Минобороны этот процесс уже запущен, а также добавил, что сейчас в БООР состоит примерно 60 тыс. человек.