Белорусские охотники могут получить новый статус

Белорусские охотники могут получить новый статус3
- 28.04.2024, 21:45
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Уже создается соответствующая система.
В Беларуси все желающие охотники могут стать снайперами. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич.
По его словам, сейчас в БООР самые меткие охотники и не только могут пройти переподготовку по одной из военно-учетных специальностей и получить новый статус – снайпер.
«Я вам так скажу по секрету, что количество желающих пройти переподготовку по системе «Снайпер», скажем так, по одной из военно-учетных специальностей превысило все мои ожидания. Поэтому на сегодня создается система по задействованию таких специалистов, их переобучению», – сказал Шуневич.
Кроме того, председатель организации отметил, что по линии Минобороны этот процесс уже запущен, а также добавил, что сейчас в БООР состоит примерно 60 тыс. человек.